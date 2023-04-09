تعادل الحدود مع ضيفه اربيل في منافسات الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الحدود مع ضيفه فريق نادي اربيل، مساء اليوم الأحد، بهدف واحد لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الثالثة والنصف عصراً على ملعب الشعب الدولي .

وسجل اربيل هدفه عن طريق المحترف إيمانويل ارنولد اوكاوي في الدقيقة 21، وفي الدقيقة 76 سجل سيف كاظم هدف التعديل للحدود .

وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده للنقطة 33 بالمركز السابع ، ورفع اربيل رصيده للنقطة 29 بالمركز الثالث عشر .