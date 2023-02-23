تعادل الحدود مع دهوك في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الحدود مع ضيفه فريق نادي دهوك، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الرابعة عصراً في ملعب الشعب الدولي وانتهت بنتيجة 1-1.

وسجل فريق دهوك هدفه في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب محمد سعيد خالد، وفي الدقيقة 85 جاء هدف التعديل للحدود عن طريق ستيفن كوادو.

وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده للنقطة 23 بالمركز العاشر، ورفع دهوك رصيده للنقطة 31 بالمركز السادس.