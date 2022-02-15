تعادل اربيل وامانة بغداد في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريقا اربيل ومضيفه امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، ايجابياً بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الكرة العراقي الممتاز .

وسجل فريق امانة بغداد أولاً عن طريق اللاعب جبار كريم بالدقيقة السادسة وعادل شيركو كريم لاربيل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الثامنة لينتهي الشوط الاول بالتعادل بهدف لكل منهما، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني وبقت على حالها لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

وجرت المباراة ظهر اليوم على ملعب امانة بغداد .

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 25 بالمركز العاشر ورفع امانة بغداد وصيده للنقطة 20 بالمركز الخامس عشر .