تعادلان إيجابيان في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريق الطلبة مع ضيفه الكرمة بهدف واحد لكل منهما، ضمن منافسات الجولة 36 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في بغداد عند الساعة الثامنة مساءً، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدف دون رد، سجله أحمد سهيل في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، سجل الكرمة هدف التعادل في الدقيقة 54 عن طريق أحمد حسن مكنزي.

وبهذه النتيجة، رفع الكرمة رصيده إلى 59 نقطة في المركز السادس، فيما رفع الطلبة رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها، تعادل النفط مع ضيفه دهوك بهدف واحد لكل منهما.

وجرت المباراة في التوقيت ذاته على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد، وهو الملعب الافتراضي لنادي النفط، اذ انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل النفط هدفاً قاتلاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح كرار رزاق في الدقيقة 90+4، قبل أن يدرك دهوك التعادل في الدقيقة 90+12 عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح بيتر كوركيس.

وشهد اللقاء طرد لاعب النفط وليد كريم في الدقيقة 85، ليكمل النفط المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة، رفع النفط رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع دهوك رصيده إلى 50 نقطة في المركز العاشر.