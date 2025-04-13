تعادلان و7 انتصارات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت يوم الأحد، 9 مباريات ضمن منافسات الجولة (24) لحساب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

‏وفاز فريق الموصل على ضيفه الصناعة بنتيجة 1-0، كما فاز الكاظمية على مضيفه الصناعات الكهربائية بنتيجة 4-1، بينما تعادل الرمادي مع ضيفه غاز الشمال إيجابيا بنتيجة 2-2.

هذا وفاز فريق أمانة بغداد على مضيفه البحري بنتيجة 2-1، وتعادل الفهد مع ضيفه البيشمركة إيجابيا بنتيجة 1-1، في حين فاز ميسان على ضيفه الجولان بنتيجة 3-2.

إلى ذلك، فاز المصافي على مضيفه الاتصالات بنتيجة 3-0، كما فاز نفط الوسط على ضيفه الغراف بنتيجة 1-0، بينما فاز عفك على مضيفه مصافي الجنوب بنتيجة 3-2 .