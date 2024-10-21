تعادلان و6 انتصارات في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات
شفق نيوز/ انطقت يوم الاثنين، الجولة الثانية لمنافسات
دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات للموسم 2024-2025 بإقامة 8 مباريات .
واسفرت نتائج مباريات اليوم، عن تعادل فريق دجلة الجامعة
مع الموارد المائية بنتيجة 3-3، وفوز الشرطة على الشباب البصري بنتيجة 5-0.
هذا وافاز نفط البصرة على الحشد الشعبي بنتيجة 5-2، وفاز غاز
الجنوب على بلدية البصرة بنتيجة 2-1، في حين تعادل نفط الوسط مع الجيش بنتيجة 3-3.
كما فاز فريق أمانة بغداد على الشرقية بنتيجة 5-2، وفاز الدفاع
الجوي على أوروك بنتيجة 6-4، بينما فاز المصافي على آليات الشرطة بنتيجة 4-2.