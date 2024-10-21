تعادلان و6 انتصارات في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز/ انطقت يوم الاثنين، الجولة الثانية لمنافسات دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات للموسم 2024-2025 بإقامة 8 مباريات .

واسفرت نتائج مباريات اليوم، عن تعادل فريق دجلة الجامعة مع الموارد المائية بنتيجة 3-3، وفوز الشرطة على الشباب البصري بنتيجة 5-0.

هذا وافاز نفط البصرة على الحشد الشعبي بنتيجة 5-2، وفاز غاز الجنوب على بلدية البصرة بنتيجة 2-1، في حين تعادل نفط الوسط مع الجيش بنتيجة 3-3.

كما فاز فريق أمانة بغداد على الشرقية بنتيجة 5-2، وفاز الدفاع الجوي على أوروك بنتيجة 6-4، بينما فاز المصافي على آليات الشرطة بنتيجة 4-2.