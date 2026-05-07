تعادلان و6 انتصارات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد‏

جرت يوم الخميس، ثمان مباريات ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، انتهت بتعادلين و6 انتصارات.

‏وأسفرت نتائج المباريات الثمان عن فوز فريق الجيش على ضيفه الحشد الشعبي بهدفين مقابل هدف واحد، وفوز غاز الشمال على ضيفه عفك بنفس النتيجة.

‏هذا وفاز فريق الكاظمية على ضيفه نفط الوسط بهدف واحد دون مقابل، كما فاز فريق الحسين على ضيفه البيشمركة بنفس النتيجة.

‏في حين تعادل فريق كربلاء مع ضيفه مصافي الجنوب إيجابيا بهدفين لكل منهما، كما تعادل الرمادي مع ضيفه الناصرية سلبياً من دون أهداف، بينما فاز الفهد على ضيفه المصافي بهدف واحد دون مقابل.