تعادلان و6 انتصارات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
شفق نيوز/ جرت يوم
الجمعة ثماني مباريات في الجولة (21) من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة
القدم .
وفاز
فريق الصناعة على ضيفه البيشمركة بنتيجة 2-1، كما فاز أمانة بغداد على ضيفه غاز
الشمال بنتيجة 3-1، بينما فاز الكاظمية على مضيفة الجولان بنتيجة 3-1.
هذا
وفاز فريق الموصل على مضيفة المصافي بنتيجة 2-1، في حين فاز الغراف على ضيفه
الصناعات الكهربائية بنتيجة 4-2، وفاز نفط الوسط على ضيفه الاتصالات بنتيجة 2-0.
إلى ذلك، تعادل فريق عفك
مع ضيفه الفهد سلبياً من دون أهداف، كما تعادل نادي الحسين مع ضيفه ميسان إيجابياً
بنتيجة 1-1.