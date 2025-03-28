تعادلان و6 انتصارات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت يوم الجمعة ثماني مباريات في الجولة (21) من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

‏وفاز فريق الصناعة على ضيفه البيشمركة بنتيجة 2-1، كما فاز أمانة بغداد على ضيفه غاز الشمال بنتيجة 3-1، بينما فاز الكاظمية على مضيفة الجولان بنتيجة 3-1.

‏هذا وفاز فريق الموصل على مضيفة المصافي بنتيجة 2-1، ‏في حين فاز الغراف على ضيفه الصناعات الكهربائية بنتيجة 4-2، وفاز نفط الوسط على ضيفه الاتصالات بنتيجة 2-0.

إلى ذلك، تعادل فريق عفك مع ضيفه الفهد سلبياً من دون أهداف، كما تعادل نادي الحسين مع ضيفه ميسان إيجابياً بنتيجة 1-1.