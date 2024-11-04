تعادلان و6 انتصارات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الاثنين، 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات الثمانية عن فوز فريق ‏البيشمركة على ضيفه فريق الكاظمية بنتيجة 2-1، وفوز فريق أمانة بغداد على ضيفه فريق الموصل بنتيجة 2-1.

كما تمكن فريق الجولان على ضيفه فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-2، وكذلك فوز فريق الغراف على ضيفه فريق الفهد بنتيجة 1-0.

واستطاع فريق البحري من الفوز على مضيفه فريق الناصرية بنتيجة 2-0، وفوز فريق ميسان على مضيفه فريق عفك بنتيجة 1-0.

‏وتعادل فريق المصافي مع ضيفه فريق الرمادي سلبياً 0-0، وكذلك تعادل فريق مصافي الجنوب مع ضيفه الاتصالات إيجابيا بنتيجة 1-1.

‏بينما قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي تأجيل مباراتي فريق الصناعة مع ضيفه فريق غاز الشمال، ‏وفريق الحسين مع فريق نفط الوسط.