تعادلان و6 انتصارات بدوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

جرت يوم الجمعة، ثماني مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري المحترفين لكرة الصالات.

وأسفرت نتائج المباراة عن فوز أمانة بغداد على غاز الجنوب بأربعة اهداف مقابل هدف واحد، وتعادل بلدية البصرة مع ضيفه الجيش بثلاثة اهداف لكل منهما، وفوز الشباب البصري على ديالى بثلاثة اهداف مقابل هدفين، وفوز الشرطة على نفط البصرة بهدفين مقابل هدف واحد.

كما فاز فريق المصافي على مضيفة الدفاع الجوي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في حين تعادل فريق دجلة الجامعة مع الشرقية بستة أهداف لكل منهما، بينما فاز فريق نفط الوسط على مضيفة آليات الشرطة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وأخيرا فوز فريق الجنوب على مضيفه الكهرباء بسبعة أهداف مقابل هدفين.