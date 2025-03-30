تعادلان و5 انتصارات في منافسات دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت سبع مباريات كروية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

واسفرت نتائج المباريات ‏عن فوز فريق بلدية البصرة على ضيفه فريق آليات الشرطةبنتيجة5-0، كما نجح الدفاع الجوي بالتغلب على مضيفه الشباب البصري بنتيجة 6-2، وفاز فريق الشرطة على ضيفه غاز الجنوب بنتيجة 6-5.

وكذلك تخطى ‏فريق الموارد المائية ضيفه الشرقية بنتيجة 5-2، وفاز دجلة الجامعة مضيفه مصافي الوسط بنتيجة 2-1.

في حين تعادل فريقا الحشد الشعبي مع ضيفه نفط الوسط بنتيجة 4-4، وكذلك تعادل الجيش مع ضيفه أمانة بغداد بنتيجة 3-3.