تعادلان و5 انتصارات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد ‏

جرت يوم الثلاثاء، سبع مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم.

‏وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نفط البصرة على عفك بنتيجة 2-1، بينما تعادل فريق الاتصالات مع نفط الوسط ايجابيا بنتيجة 1-1، في حين فاز الرمادي على البيشمركة بنتيجة 1- 0.

‏هذا وفاز فريق غاز الشمال على المصافي بنتيجة 2-1، كما فاز ميسان على فريق نادي الحسين بنتيجة 2-1، بينما تعادل الكاظميه مع الجيش سلبياً من دون أهداف، في حين ‏فاز مصافي الجنوب على الحشد الشعبي بنتيجة 2-1.

‏وتقام مباراة واحدة يوم غد الأربعاء ضمن المنافسات الثالثة بين فريق الفهد وضيفه البحري.