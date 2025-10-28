تعادلان و5 انتصارات في الدوري العراقي الممتاز

تعادلان و5 انتصارات في الدوري العراقي الممتاز
2025-10-28T14:33:02+00:00

شفق نيوز- بغداد

جرت يوم الثلاثاء، سبع مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم. 

‏وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نفط البصرة على عفك بنتيجة 2-1، بينما تعادل فريق الاتصالات مع نفط الوسط ايجابيا بنتيجة 1-1، في حين فاز الرمادي على البيشمركة بنتيجة 1- 0.

‏هذا وفاز  فريق غاز الشمال على المصافي بنتيجة 2-1، كما فاز ميسان على فريق نادي الحسين بنتيجة 2-1، بينما تعادل الكاظميه مع الجيش سلبياً من دون أهداف، في حين ‏فاز مصافي الجنوب على الحشد الشعبي بنتيجة 2-1.

‏وتقام مباراة واحدة يوم غد الأربعاء ضمن المنافسات الثالثة بين فريق الفهد وضيفه البحري.

