تعادلان و3 انتصارات في الدوري العراقي المؤهل لـ"الممتاز"

شفق نيوز / جرت يوم الأحد، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 12 للمجموعة الأولى من دوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج اليوم، عن فوز فريق البیشمركة على ميسان بنتيجة 2–0، وفوز فريق مصافي الجنوب على سامراء بنتيجة 2–0، وفوز فريق الصناعات الكهربائية على الحويجة بنتيجة 2 – 1.

هذا وتعادل فريق أمانة بغداد، سلبيا أمام الدفاع المدني 0 – 0، بينما تعادل فريق الرمادي سلبياً أيضاً، أمام الاتصالات 0 – 0، في حين بقى فريق البحري بانتظار نتيجة هذه الجولة.