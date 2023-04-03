تعادلان وفوز وحيد في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / تعادل فريق الزوراء مع مضيفه فريق نادي زاخو بنتيجة 1-1، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 22 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

سجل الزوراء هدفه في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول برأسية علي يوسف لينتهي الشوط بتقدم الزوراء بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني جاء هدف التعديل لزاخو عن طريق ماهر حجازي، في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق الزوراء رصيده للنقطة 41 بالمركز الرابع ورفع زاخو رصيده للنقطة 26 بالمركز 13.

وفي مباراة ثانية وبنفس التوقيت انتهت مباراة نادي النجف وضيفه الكرخ بفوز الأخير 3-2، في ملعب النجف الدولي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2 جاء هدفي الكرخ عن طريق جعفر عبيس في الدقيقة 7، وشهاب رزاق 37، بينما جاء هدفي النجف عن طريق مهدي كامل في الدقيقة 9، ومعين أحمد في الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني سجل الكرخ هدفه الثالث في الدقيقة 53 عن طريق اللاعب جعفر عبيس.

ورفع الكرخ رصيده للنقطة 30 بالمركز التاسع، بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 30 بالمركز العاشر.

وفي مباراة أخرى بالدوري العراقي الممتاز، انتهت مباراة الطلبة والكهرباء، التي جرت على ملعب الشعب الدولي، بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسجل الطلبة أولا عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح علي فائز في الدقيقة الخامسة، وعدل الكهرباء النتيجة في الدقيقة 22 عن طريق أموري فيصل، وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها دون تغيير.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة، رصيده للنقطة 39 بالمركز الخامس، ورفع الكهرباء رصيده للنقطة 42 بالمركز الثالث.