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تعادلان في مستهل انطلاق نهائيات دوري الشباب في دهوك

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-25T16:44:01+0000
تعادلان في مستهل انطلاق نهائيات دوري الشباب في دهوك

شفق نيوز/ انطلقت اليوم السبت، منافسات الجولة الأولى من لنهائيات دوري الشباب لفرق الدرجة الأولى المقامة في محافظة دهوك.

وتعادل شباب دهوك أمام نظيره فريق السماوة بهدفٍ لكل منهما في الجولة الأولى من منافساتِ نهائيات دوري الشباب لفرقِ الدرجة الأولى المقامة في محافظة دهوك.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق شباب الحدود أمام نظيره فريق الناصرية بهدف لكل منهما.

يشار إلى أن المؤتمر الفنيّ لنهائيات دوري الشباب لفرق الدرجة الأولى للموسم 2021-2022 اقيم مساء امس في محافظة دهوك، بحضور الأمين العام للاتحاد محمد فرحان وعضوي لجنة المسابقاتِ علي عبيس وسيروان نجم الدين، ورئيس الاتحاد الفرعيّ في دهوك الدكتور محمد سعيد وممثلي الفرقِ المتأهلة.

وقسمت الفرق على مجموعتين، ضمت الأولى دهوك والحسين والسماوة، وتألفت المجموعة الثانية من فرق البيشمركة والحدود والناصرية، حيث التقى اليوم السبت فريق السماوة مع دهوك والحدود لاعب الناصرية، وجرت المباراتان في الساعة الخامسة عصراً.

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