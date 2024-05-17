تعادلان في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الجولة 29 في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتعادل فريق امانة بغداد مع ضيفه نفط البصرة ايجابياً بنتيجة 1-1، جرت المباراة على ملعب المدينة ببغداد.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1 ، سجل فريق امانة بغداد اولاً في الدقيقة 24 عن طريق ميلاد فلاح ، وادك نفط البصرة التعادل في الدقيقة 33 عن طريق اثير صالح، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

أدار اللقاء طاقم تحكيم تألف من حيدر عدوان حكم ساحة، وجهاد عطية مساعدا أولا، وليد عبد سلطان مساعدا ثانٍ، ومحمد صادق حكما رابعا، ومهند قاسم حكم "فار" .

وبهذه النتيجة حل فريق امانة بغداد المركز 19 برصيد 19 نقطة ، بينما جاء فريق نفط البصرة بالمركز 17 برصيد 26 نقطة.

كما تعادل فريق اربيل مع ضيفه فريق الحدود سلبيا من دون اهداف، جرت المباراة على ملعب دهوك.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من حامد علي حكم ساحة، ونوار صالح مساعدا اولا، ومحمد اياد مساعدا ثانٍ، واياد زاحم حكما رابعا، ويوسف سعيد حكم " فار".

وبهذه النتيجة حل اربيل بالمركز 15 برصيد 28 نقطة، والحدود بالمركز التاسع برصيد 39 نقطة.