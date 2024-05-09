تعادلان في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس، مباراتان في الساعة السادسة عصراً ضمن منافسات الجولة 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتعادل في المباراة الاولى التي على ملعب المدينة فريق زاخو مع مضيفه امانة بغداد من دون أهداف.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من مصطفى مهنا حكم ساحة، ومصطفى نهاد مساعدا اولا، وسنان ناصر مساعدا ثانٍ، وعلي احمد شاكر حكما رابعا، ومحمد طارق حكم "فار".

كما تعادل فريق كربلاء مع ضيفه دهوك في المباراة التي جرت على ملعب كربلاء الدولي بهدف واحد لكل منهما.

انتهى الشوط الاول بتقدم دهوك بهدف دون مقابل لكربلاء جاء الهدف عن طريق هيران آزاد في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق كربلاء من تعديل النتيجة في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب جويل تشوفو.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من حامد طالب حكم ساحة، ومحمود سمير مساعدا أولا، وأحمد حمدان مساعدا ثانٍ، وحامد علي حكما رابعا، وواثق محمد حكم "فار".