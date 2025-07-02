تعادلان في دوري نجوم العراق

شفق نيوز – بغداد/ الأنبار

تعادل فريق الشرطة وضيفه القاسم، كما انتهت مباراة الكرمة وضيفه زاخو بالتعادل أيضاً، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الشرطة والقاسم في الساعة السابعة مساء على ملعب الشعب، وانتهت بنتيجة 2-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الشرطة بهدف واحد دون مقابل للقاسم، جاء هدف الشرطة من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب محمود المواس في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه الثاني في الدقيقة 70 عن طريق محمد داود، وقلص القاسم النتيجة في الدقيقة 85 حينما سجل اللاعب حيدر عبد الرحيم هدف فريقه، ومن ركلة جزاء سجل حسين عبد الواحد هدف التعديل في الدقيقة 90+8.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 87 بالمركز الأول، ورفع القاسم رصيده للنقطة 52 بالمركز العاشر.

وشهد اللقاء تواجد مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد في ملعب الشعب الدولي لمتابعة مباراة الشرطة والقاسم، ضمن متابعته المستمرة للدوري العراقي لتقييم مستوى اللاعبين.

وفي المباراة الثانية تعادل فريق الكرمة مع ضيفه فريق زاخو سلباً من دون أهداف، في المباراة التي جرت على ملعب الرمادي.

ورفع فريق الكرمة رصيده للنقطة 56 بالمركز السادس، ورفع زاخو رصيده للنقطة 71 بالمركز الثالث.