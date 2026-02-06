تعادلان في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

‏شهدت منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الجمعة، مباراتين أسفرت عن تعادل أمانة بغداد مع الميناء ودهوك مع الكهرباء.

والبداية مع مباراة فريق الكهرباء مع ضيفه فريق دهوك التي انتهت بالتعادل بهدف واحد لكل منهما.

‏وجرت المباراة عند 3:00 عصراً على ملعب النجف الدولي وهو الملعب الافتراضي لفريق الكهرباء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدفه عن طريق أحمد عايد في الدقيقة 64، وتمكن دهوك من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح بيتر كوركيس في الدقيقة 90.

وشهد اللقاء طرد لاعب دهوك المنذر العلوي في الدقيقة 72 لتراكم البطاقات ليكمل دهوك المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع فريق الكهرباء رصيده للنقطة 12 بالمركز 18 ورفع فريق دهوك رصيده للنقطة 26 بالمركز التاسع.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق أمانة بغداد مع ضيفه فريق الميناء التي انتهت من دون أهداف، و‏جرت المباراة في نفس التوقيت على ملعب شرار حيدر وهو الملعب الافتراضي لفريق أمانة بغداد.

وشهد اللقاء طرد لاعب نادي الميناء محمد قاسم نصيف لتراكم البطاقات في الدقيقة 71 ليكمل الميناء المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع فريق رفع أمانة بغداد رصيده للنقطة 21 بالمركز 12، ورفع فريق الميناء رصيده للنقطة 20 بالمركز 13.