تعادلان في دوري نجوم العراق وكربلاء يهبط رسمياً لـ"الممتاز"

شفق نيوز/ حقق فريق نوروز الفوز على ضيفه كربلاء الذي هبط رسمياً إلى الدوري الممتاز، فيما خطف النجف نقطة ثمينة من زاخو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 36 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة نوروز وكربلاء في الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب نوروز في السليمانية وانتهت بفوز أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 1-0.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف. ‏وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 90 حيث سجل فيها نوروز هدف الفوز عن طريق اللاعب غاسوج بانوم.

‏وبهذا الفوز رفع فريق نوروز رصيده للنقطة 49 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد كربلاء عندزالنقطة 23 بالمركز الأخير ليهبط رسمياً إلى الدوري الممتاز.

فيما ‏جرت مباراة زاخو والنجف بنفس التوقيت على ملعب النجف الدولي وانتهت بالتعادل السلبي.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف. ‏وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها.

‏وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 67 بالمركز الثالث. ورفع النجف رصيده للنقطة 43 بالمركز 14.