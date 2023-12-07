تعادلان في دوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تعادل فريقا الحدود والكهرباء مع منافسيهما القاسم ونوروز، يوم الخميس، في انطلاق منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024.

وانطلقت المباراتان عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، حيث جمعت الأولى في ملعب أمانة بغداد الحدود مع ضيفه القاسم وانتهت إيجابياً بنتيجة 3-3.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين سجل هدفيّ القاسم، فلاح عبد الكريم عند الدقيقة 21، والمحترف ميسوكي اولمو في الدقيقة 32، بينما سجل هدفيّ الحدود، إبراهيم غازي في الدقيقة 29 والدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني أضاف الحدود هدفه الثالث في الدقيقة 47 عن طريق المحترف داكوستا، وتمكن القاسم من تعديل النتيجة عند الدقيقة 74 عن طريق اللاعب سيف الدين ظاهر.

وفي المباراة الثانية تعادل نادي نوروز مع ضيفه نادي الكهرباء بنتيجة 1- 1، وجرت المباراة في ملعب السليمانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 16 من ركلة جراء نفذها لاعب نوروز محمد سامي بنجاح.

وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الـ90 من زمن المباراة ليسجل الكهرباء هدف التعديل عن طريق المحترف دنيس تيتا.