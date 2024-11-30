تعادلان في دوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تعادل فريق الكرخ مع ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 1-1 في انطلاق الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب الرمادي وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرخ عند الساعة الثانية والنصف عصراً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الكرخ بهدف دون مقابل للكهرباء جاء عن طريق اللاعب محمد مصطفى بالدقيقة السادسة.

وفي الشوط الثاني تمكن الكهرباء من تعديل النتيجة عن طريق المحترف بياجبارا دومتي عند الدقيقة الـ 52.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة الـ 13 بالمركز السابع ، كما رفع فريق الكرخ رصيده للنقطة الـ 11 بالمركز العاشر .

بينما تعادل فريق اربيل مع مضيفه نفط ميسان ضمن المنافسات ذاتها بنتيجة 1- 1 ، وجرت المباراة على ملعب ميسان الاولمبي .

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق اربيل بهدف دون مقابل لنفط ميسان جاء الهدف عن طريق شيركو كريم عند الدقيقة الـ 45+2، وفي الشوط الثاني جاء هدف التعديل لنفط ميسان من ركلة جزاء نفذها بنجاح سجاد جبار في الدقيقة 90+10 .

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة الـ 15 بالمركز الثاني مؤقتاً ، كما رفع نفط ميسان رصيده للنقطة الـ 12 بالمركز العاشر .