تعادلان في دوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت في الساعة التاسعة والنصف مباراتين ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي اللقاء الاول تعادل فريق نادي الكهرباء مع فريق نادي الحدود بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جرت على ملعب نادي الزوراء.

انتهى الشوط الاول بتقدم الكهرباء بهدف دون رد للحدود جاء عن طريق اللاعب محمود خليل في الدقيقة 23، وفي الشوط الثاني تمكن فريق الحدود من تعديل النتيجة عند الدقيقة 55 عن طريق ابراهيم غازي.

كما تعادل فريق نادي زاخو مع ضيفه فريق نادي النجف بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي احتضنها ملعب زاخو.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1 ، سجل فريق زاخو اولا عن طريق المحترف هنريكي في الدقيقة 19 ، وجاء هدف التعديل للنجف في الدقيقة 36 عن طريق مريم بن عريف ، وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها حتى اطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة .