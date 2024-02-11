تعادلان في دوري نجوم العراق الكروي

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، مباراتان ضمن منافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في العاصمة بغداد عند الساعة الثانية بعد الظهر.

وتعادل فريق الكرخ مع ضيفه فريق نفط ميسان سلبيا من دون اهداف وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي .

كما تعادل فريق امانة بغداد مع ضيفه فريق نفط الوسط بنتيجة 1-1 في المباراة التي جرت المباراة على ملعب امانة بغداد.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل نفط الوسط اولا عن طريق حسين عبد الواحد في الدقيقة التاسعة، ومن ركلة جزاء سجل رضا فاضل هدف التعديل قبل نهاية الشوط الاول عند الدقيقة 45+5 .