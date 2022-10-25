تعادلان في ختام الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز العراقي

شفق نيوز/ اختتمت منافسات الجولة الرابعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بمباراتين بين فريق كربلاء وضيفه نفط البصرة، وأربيل والحدود.

وانطلقت المباراتين في الساعة السابعة نصف مساء، والتقى على ملعب كربلاء الدولي فريق كربلاء مع ضيفه نفط البصرة وانتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.

بينما انتهت مباراة فريقي اربيل والحدود التي أقيمت على ملعب فرانسو حريري في أربيل بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين.

وسجل الحدود هدفه اولا بالدقيقة 62 عن طريق منتظر عادل، وجاء هدف التعديل لاربيل في الدقيقة 86 عن طريق ابراهيم لالي.