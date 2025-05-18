تعادلان في انطلاق دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق نوروز مع فريق نفط البصرة، يوم الأحد، بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة 34 لدوري نجوم العراقي لكرة القدم.

و‏جرت المباراة عند الساعة الـ6:00 مساءً على ملعب نوروز في السليمانية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، سجل نفط البصرة أولاً عن طريق اللاعب محمود أحمد في الدقيقة 25، وعادل نوروز النتيجة في الدقيقة 29 عن طريق علي صالح.

‏وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما.

‏وبهذه النتيجة رفع فريق نوروز رصيده للنقطة 42 بالمركز 12، ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 29 بالمركز 18.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق النفط مع ضيفه فريق نفط ميسان سلبياً من دون أهداف.

‏وجرت المباراة في نفس التوقيت على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد.

‏وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 52 بالمركز السادس ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 44 بالمركز 11.