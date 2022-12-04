تعادلان في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، مباراتان ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الكرة العراقي الممتاز.

وجمع المباراة الأولى نادي الحدود وضيفه الكرخ، على ملعب الشعب الدولي، بينما احتضن ملعب الفيحاء مباراة نفط البصرة وضيفه دهوك

وتعادل فريق نادي الحدود مع ضيفه فريق نادي الكرخ 1-،1 وسجل الحدود اولا عن طريق اللاعب مصطفى محمود من ركلة جزاء بالدقيقة 59 ، وتمكن الكرخ من تعديل النتيجة في الدقيقة 77 عن طريق محمد نهاد .

وفي لقاء فريق نفط البصرة، ونادي دهوك انتهى بالتعادل الايجابي 1-1 ، سجل فريق دهوك أولاً عن طريق المحترف برينس ابوكو ، وفي الدقيقة 64 عادل نفط البصرة النتيجة عن طريق أحمد جلال .