تعادلان في الجولة 23 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

تعادل فريق الكرخ مع ضيفه نفط ميسان بهدف واحد لكل منهما، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الميناء وديالى، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الكرخ ونفط ميسان على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد عند الساعة التاسعة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل الكرخ أولاً في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب مامودو سورو، وسرعان ما عدل نفط ميسان النتيجة في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب ناثانيل نانكولو.

ورغم المحاولات وتوفر الفرص لكلا الفريقين لاسيما الكرخ بقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وبهذه رفع فريق الكرخ رصيده للنقطة 38 بالمركز الثامن، فيما رفع نفط ميسان رصيده 21 بالمركز 17.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق الميناء ضيفه ديالى بهدف واحد لكل منهما، وجرت المواجهة على ملعب الميناء في البصرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ديالى بهدف دون مقابل للميناء سجل ديالى هدفه في الدقيقة 9 عن طريق اللاعب أحمد زامل رحيم.

وفي الشوط الثاني سجل الميناء هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب ياسين سامية في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة رفع فريق الميناء رصيده للنقطة 27 بالمركز 14، فيما رفع ديالى رصيده للنقطة 28 بالمركز 12.