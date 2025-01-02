تعادلان سلبيان في دوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تعادل فريقا كربلاء مع مضيفه فريق الگرمة، والكهرباء وضيفه النفط، يوم الخميس، في انطلاق منافسات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة كربلاء والگرمة على ملعب الرمادي عند الساعة 2:30 عصراً، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع كربلاء رصيده للنقطة 15 بالمركز 12، ورفع الكرمة رصيده للنقطة 15 بالمركز 13.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من سالم عامر حكم ساحة، وحيدر عبد الحسن مساعد أول، وبافيل جلال مساعد ثاني، وياد زاحم حكم رابع، ومحمد سلمان حكم VAR.

وفي مباراة ثانية جرت بنفس التوقيت تعادل فريقي الكهرباء مع ضيفه نادي النفط سلباً من دون أهداف، وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 20 بالمركز الثالث، ورفع الكهرباء رصيده للنقطة 15 بالمركز الحادي عشر.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من يوسف سعيد حكم ساحة، وأمير داود مساعد أول، وكرار خالد مساعد ثاني، وحامد طالب حكم رابع، ومحمد طارق حكم VAR.