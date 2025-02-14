تعادلان سلبيان في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريقا الطلبة وديالى، وكذلك النجف والنفط، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الطلبة وديالى في ملعب المدينة عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر، وانتهت من دون أهداف.

وشهد اللقاء طرد اللاعب الطلبة، لؤي العاني في الدقيقة 19 بسبب اللعب الخطر ضد لاعب ديالى ليكمل الطلبة المباراة بعشرة لاعبين.

‏وبهذه النتيجة رفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 34 بالمركز الرابع، ورفع ديالى رصيده للنقطة 10 بالمركز 20.

‏وفي المباراة الثانية التي جرت في نفس التوقيت على ملعب الساحر أحمد راضي، تعادل فريق النفط مع ضيفه النجف سلباً من دون أهداف.

‏وبهذه النتيجة رفع فريق النفط رصيده للنقطة 28 بالمركز الثامن، ورفع النجف رصيده للنقطة 26 بالمركز العاشر.