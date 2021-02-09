تطور جديد في أزمة الانتخابات الاولمبية العراقية

شفق نيوز/ اكد سرمد عبد الاله عضو الهيئة العامة للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية أن رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، أحال اللائحة التمييزية الى الهيئة المدنية الموسعة، للنظر في الطعن الموجه ضد قرار محكمة المنازعات الرياضية الخاص بانتخابات اللجنة الاولمبية العراقية.

وقال عبد الاله لوكالة شفق نيوز، "ننظر بايجابية لقرار إحالة قضية انتخابات الاولمبية لأعلى هيئة قضائية في العراق، حيث ان الهيئة المدنية الموسعة المؤلفة من ثلاثة عشر قاضيا، ستعقد اجتماعها الدوري في الأسبوع الأخير من شهر شباط، للنظر بمجموعة من القضايا المدرجة على جدول أعمالها، من بينها انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية".

وأضاف "بعد هذا القرار كان من الواجب تأجيل اجتماع الاتحادات الرياضية، لافتقاده للشرعية القانونية من جوانب متعددة أهمها (عدم صحة الدعوة إليه من رعد حمودي، وعدم إصدار الأحكام النهائية من محكمة التمييز الاتحادية بشأن الانتخابات)".

وكانت لجنة الشباب والرياضية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن عقد اجتماع وصفته بالمرتقب یوم غد، للاتحادات الاولمبية بعد الإشكاليات القانونية التي رافقت الانتخابات السابقة للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية.

وبهذا الخصوص، قال عبد الاله "نستغرب أن يصدر هذا البيان من لجنة الشباب والرياضة التي يفترض بها ان تتحقق من صدور الأحكام القضائية النهائية قبل إصدار التمنيات بنجاح اجتماع غير شرعي وغير قانوني، بعد قيام رعد حمودي بعدم دعوة ١٣ من أعضاء الجمعية العامة لهذا الاجتماع".

وأسفرت انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، في (14 من شهر تشرين الثاني الماضي)، عن فوز سرمد عبد الاله بمنصب الرئيس، بعد أن تمكن من التغلب على منافسه في الانتخابات الرئيس السابق للجنة رعد حمودي، حيث تفوق عبدالاله بـ19 صوتا فيما حصل حمودي على 16 صوتاً، إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت تلك النتائج لوجود خروقات في الميثاق الأولمبي.