تطور جديد بملف كاتانيتش.. كوركيس: الذي وصلني حديث مقاهي فقط

شفق نيوز/ نفى المدير الاداري للمنتخب العراقي لكرة القدم باسل كوركيس، يوم الخميس، انهاء التعاقد مع المدرب السلوفيني كاتانيتش.

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز، "استغرب ما يتداول في الوسط الرياضي وبعض مواقع التواصل نقلا عن لساني بشأن توديعه من قبل كاتانيتش وعدم رغبته بالتواصل في تدريب المنتخب وتوصيته (باسل كوركيس) بأنه قرر عدم العودة للعراق على يتم ارسال مستحقاته المتبقية".

واوضح كوركيس، انه "كان قد حجز لمدرب المنتخب كاتانيتش تذكرة السفر قبل اربعة ايام من لقاء منتخبنا أمام نظيره الايراني وهذا دليل على كذب الادعاء".

ووصف كوركيس ما يثار "بانه حديث مقاهي والذين يطلقون التصاريح عن لسانه جزافا بدون تأكد".

واشار الى ان كاتانيتش سيعود الى العراق لتكملة مهمته في قيادة المنتخب.

وفيما يخص ابعاد كاتانيتش والاتفاق مع مدرب اجنبي اخر، قال "لا علم له بهذا الموضوع ولم يبلغ لا هو ولا كاتانيتش بهذا الشأن فهذا امر عائد للهيئة التطبيعية وسيكون حينها لكل حادثٍ حديث".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مقرب من وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، أن الأخير يرغب بالفعل من خلال مقترحاته للهيئة التطبيعية بتغيير المدرب كاتانيتش، لكنه أشر وجود عائق بهذا الخصوص يتم العمل على حله.

وتأهل العراق للمرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم الحاسمة، رغم خسارته من إيران في المباراة الأخيرة من المرحلة الأولى، نتيجة حسمه إحدى بطاقات أفضل الثواني.

وتضغط جهات عدة على أبعاد كاتانيتش من قيادة "اسود الرافدين"، والاستعانة بمدرب آخر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المعرقل الوحيد حالياً هو الشرط الجزائي الموجود في عقد كاتانيتش بغية فسخه، رافضاً الكشف عن قيمته، لكنها أوضح وجود تحرك لفسخ العقد مع كاتانيتش بالتراضي.

وأضاف أن المدرب كاتانيتش غادر من البحرين لبلده في إجازة حالياً، وبانتظار عودته للتوصل الى اتفاق إما لابقائه او الاستغناء عنه.

وبشأن اتفاق الوزير درجال مع مدرب أوروبي جديد لتدريب العراق، قال المصدر، "إن الأمر خاص بالهيئة الطبيعية، ولا صحة لهذا الأمر".