تطور جديد بقضية مكافآت المنتخب.. الموسوي يوضح مصير المبلغ المتبقي

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي، مساء السبت، تفاصيل جديدة بشأن المبلغ المتبقي من الهبة المقدمة من رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي لتكريم وفد المنتخب الوطني.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "محمد فاضل سكرتير رئيس الاتحاد السابق عدنان درجال، تواصل معه ظهر اليوم، من أجل استكمال إجراءات تسليم المبلغ المتبقي من الهبة المخصصة لتكريم وفد المنتخب الوطني".

وبين أن جزءاً من المبلغ المتبقي خصص لأعضاء الوفد الذين لم يتسلموا مستحقات التكريم سابقاً، لكون عدد منهم من اللاعبين المحترفين والمدربين الأجانب الذين لم يكونوا متواجدين في العاصمة الأردنية عمّان أثناء توزيع المبالغ.

وأضاف أنه جرى الاتفاق عقب مناقشات بين الطرفين، على إيداع المبلغ في حساب الاتحاد العراقي لكرة القدم خلال الدوام الرسمي يوم غد الأحد.

وفي توضيح إضافي، قال سكرتير رئيس الاتحاد السابق محمد فاضل، إن مبالغ التكريم حددت من قبل محمد الحلبوسي لتكون مخصصة لوفد المنتخب الوطني، بواقع 10 آلاف دولار للمدرب واللاعبين والأمين العام، و5 آلاف دولار لبقية أعضاء الوفد.

وأضاف أنه تم تسليم المبالغ إلى الأمين المالي للاتحاد كامل عداي، الذي تولى توزيع مستحقات اللاعبين والكوادر الإدارية داخل العراق، فيما تسلم الكادران التدريبي والطبي مستحقاتهما كاملة بعد عودتهما إلى البلاد.

وأشار إلى أن ما تبقى يتعلق بمكافآت 11 لاعباً محترفاً في الخارج، وكان من المقرر تسليمها خلال سفر الوفد إلى إسبانيا، إلا أن إلغاء السفر بسبب ظروف الانتخابات وعطلة العيد حال دون ذلك، ليتم لاحقاً التنسيق مع عضو الاتحاد أحمد الموسوي لاستكمال تسليم المستحقات.

وجاء توضيح الموسوي وفاضل، بعد رد الرئيس السابق للاتحاد عدنان درجال، الذي أعقب بيان الاتحاد، بشأن طلب إيضاحات حول المبالغ المالية وآلية توزيعها.

وكان درجال قد أكد في بيان أن الأموال وُزعت وفق الآليات المعتمدة، موضحاً أن جزءاً منها صُرف للاعبي المنتخب بواقع 10 آلاف دولار لكل لاعب، و5 آلاف دولار للإداريين والمعالجين، فيما خُصص المتبقي لمستحقات اللاعبين المحترفين في الخارج.

وأضاف درجال أن المبلغ المتبقي جرى التعامل معه وفق الإجراءات المتبعة داخل الاتحاد، نافياً وجود أي مخالفات، ومؤكداً احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة من يسيء إلى سمعته أو ينشر معلومات غير دقيقة.

وأكد درجال أن التواصل جرى لاحقاً مع عضو الاتحاد أحمد الموسوي لتسليم المبلغ الخاص بمستحقات اللاعبين المحترفين البالغ عددهم 11 لاعباً، وفق ما ورد في بيانه.

ويأتي ذلك في أعقاب بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم الذي طالب فيه درجال بتقديم إيضاحات بشأن مبلغ قدره 500 ألف دولار تسلمه الاتحاد كمكافأة لتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026 من قبل رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي.

ومنح، الاتحاد، إلى درجال مهلة 72 ساعة لتقديم إجابة تحريرية مدعومة بالوثائق، ملوحاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم تقديم الإيضاحات المطلوبة.