تطور جديد بعودة ميسي الى برشلونة

شفق نيوز/ حصل برشلونة، اليوم الثلاثاء، على نبأ سار من رابطة الليجا بشأن الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفتي "موندو ديبورتيفو" و"سبورت" الإسبانيتين، حصل برشلونة على الموافقة الرسمية من رابطة الليجا على خطة الاستدامة المالية.

وقالت مصادر من داخل برشلونة، إن قرار رابطة الليجا يعترف بإجراءات النادي لتوفير النفقات، لذا سيسمح للبارسا بتسجيل اللاعبين الذين لم يتم قيدهم بعد.

ويعني ذلك، أن برشلونة يمكنه الآن تسجيل العقود الجديدة لجافي ورونالد أراوخو وإيناكي بينيا وسيرجي روبيرتو وماركوس ألونسو.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكره اسمه: "موافقة الليجا تسمح أيضًا لبرشلونة بالمضي قدمًا في المشروع الرياضي والتعاقد مع لاعبين جدد، وعلى رأسهم ليو ميسي".

وكان والد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ليونيل ميسي أعلن، أمس الاثنين، تفضيل نجله العودة مجددًا إلى ناديه برشلونة بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك رغم عرض ضخم على الطاولة من نادي الهلال السعودي.

ويعمل النادي الكتالوني حالياً على إعادة هيكلة أمواله، لضمان قدرته على تحمل راتب ميسي حال عودته إلى ملعب كامب نو، بعد إعلان نهاية مسيرته مع باريس الأسبوع الماضي.

وبحسب تقارير عدة، فإن ميسي يمتلك عرضا ضخما من نادي الهلال السعودي بما يقرب من نصف مليار يورو، وفق ما نقل موقع "فوربس"، وآخر من نادي إنتر ميامي الأميركي.

وغادر ميسي برشلونة صيف عام 2021 بتأثير الأوضاع المادية السيئة للنادي، لكن الوضع المالي بات أفضل حالياً، ويقول لابورتا بشأن عودة ميسي "الأمر ليس سهلا، لكننا سنرى".

وكان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، ولاعبه السابق ضمن الجيل الذهبي الذي ضم ميسي، صرح بوقت سابق بأنه يتمنى عودة اللاعب الملقب بالبرغوث إلى ناديه، وقال: "سيكون هذا الأمر مذهلا، ليس فقط بالنسبة لي كمدرب، ولكن كمشجع أيضا، ميسي لاعب رائع يمكنه مساعدتنا كثيرا، لكن هذا قراره وسأتفهمه بغض النظر عما سيحدث".