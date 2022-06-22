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تطور جديد بشأن بطولة دوري المحترفين العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-22T08:16:28+0000
تطور جديد بشأن بطولة دوري المحترفين العراقي

شفق نيوز / أكدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم الأربعاء، جهوزيتها لإدارة منافسات دوري المحترفين أو العام، في حال طبق، مشيرة إلى أنها تمتلك الخبرة لإدارة أي من المسابقتين.

وقال عضو لجنة المسابقات، نجم الأوسي، لوكالة شفق نيوز، "أكثر العبء  يقع على الأندية التي تحتاج للمعايير والمقومات من ملاعب وتشريعات قانونية وإدارية وامكانيات مالية متاحة"، داعياً الأندية من الآن إلى "الشروع بتهيئة نفسها لولوج عالم دوري المحترفين".

وأوضح الأوسي، أن "قرار تطبيق دوري المحترفين يعود للمكتب التنفيذي، ونحن كلجنة مسابقات لدينا من الخبرة والمقدرة لإدارة المسابقة بحلتها الجديدة أو بالدوري العام".

وشدد على ضرورة أن "تكتمل أركان تجربة الاحتراف بالموسم الأول، وبالإمكان معالجتها تدريجياً وصولاً للمستوى المطلوب"، مؤكداً أن "الأهم البدء وبالتأكيد أي بداية ستواجه صعوبات، ولكنها ستضمحل وتتلاشى بتضافر جهود الجميع أندية واتحاد وجماهير وإعلام".

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