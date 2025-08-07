تطورات في سوق الانتقالات وعرض قطري ضخم لبث الدوري العراقي

شفق نيوز- بغداد

شهد سوق الانتقالات في دوري نجوم العراق لكرة القدم تطورات عدة، تزامنت مع عروض ضخمة لشراء حقوق النقل التلفزيوني للموسم الجديد 2025–2026.

وجدد نادي الشرطة، بطل الدوري للموسم الماضي 2024–2025، عقد مدافعه أمير صباح لموسم آخر، كما جدد تعاقده مع مدافع المنتخب الوطني أحمد يحيى، رغم طلب الأخير الرحيل لأسباب عائلية عبر منحه الاستغناء أو إعارته إلى نادي الميناء، لكن تم الاتفاق على استمراره مع الفريق.في المقابل، قررت إدارة الشرطة الاستغناء عن المحترف السوري فهد اليوسف بعد أربعة مواسم قضاها مع النادي.

وتعاقد نادي الموصل، الصاعد حديثًا إلى دوري النجوم، مع المدافع الكولومبي مدراندا لموسم واحد، بينما ضم الميناء المحترف النيجيري إياي إيتوموين قادماً من نادي النجف.

وفي سياق متصل، عزز نادي زاخو صفوفه بضم المحترف السوري علاء الدين الدالي قادماً من الكرخة لموسم واحد، كما جدد اللاعبان إبراهيم محمد ويوسف الألوسي عقودهما مع النادي للموسم المقبل.

من جانبه، أبرم نادي دهوك عدة تعاقدات، من أبرزها ضم اللاعب عمار محسن المحترف في نادي هلسينغبورغ السويدي، والحارس علي ياسين القادم من النفط، إلى جانب تقديم مدافع المنتخب الأولمبي يوسف الإمام، المحترف بنادي أولمبيك السويدي، لوسائل الإعلام.

وفي تطور لافت، تقدمت قنوات الكأس القطرية بعرض مالي ضخم لشراء حقوق بث مباريات دوري نجوم العراق، وسط ترقب لعروض إضافية قد تنافس العرض القطري لبث المباريات مباشرة بجودة عالية.

وقدم نادي أربيل مدربه الجديد باسم قاسم بطريقة مميزة وسط المدينة، في قلعة أربيل التاريخية، وبحضور إعلامي وجماهيري.