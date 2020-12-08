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تطورات بشأن الهدية السعودية للعراق.. والرياض تطلب 72 ساعة للرد على مقترح درجال

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-08T05:34:33+0000
تطورات بشأن الهدية السعودية للعراق.. والرياض تطلب 72 ساعة للرد على مقترح درجال

شفق نيوز/ انهى الوفد السعودي المشرف على تنفيذ الملعب المُهدى من العاهل السعودي الى العراق، زيارته لبغداد، بعد اطلاعه على مدينة بسماية وهو الموقع المقترح ووضع اللمسات الأخيرة للمباشرة بالتنفيذ.

وقال أحمد عودة الموسوي مدير عام الدائرة التربية البدنية والرياضية في وزارة الشباب والرياضة لوكالة شفق نيوز، ان الوزير عدنان درجال قدم شرحاً مفصلاً للوفد السعودي عن اهمية موقع بسماية، وما لهُ من أفضلية كبيرة عن المواقع المقترحة الأُخرى، فضلًا عن المكانة الإستراتيجية لملتقى الطرق الداخلة إلى العاصمة بغداد، وأفضليته في الوصول السريع وخطط الطرق السريعة التي تُنفذ المشاريع السكنية الكبيرة.  

وأضاف أن الموقع الحالي يمتاز أيضا بكثافة سكانية عالية ستسهم في إنجاح المشروع من جَوانب عدة، كجمهور دائم التواجد بسبب قربه من الملعب فضلًا عن خلقِ حركةٍ رياضية كبيرة عند إكمال المدينة الرياضة وما تمثلهُ من حالة تحفيز لدى الشباب لتوافر احتياجاتهم فيها . 

واضاف الموسوي، ان الوفد وبعد اطلاعه على الموقع واستماعه لطروحات درجال وعد بإرسال الرد بالقبول او الرفض لمنح الموافقة على الموقع وصلاحية تربته خلال 72 ساعة.

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