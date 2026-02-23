تطورات المكسيك تهدد مباراة ملحق العراق للمونديال.. وارنولد يستبق الأحداث

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس نقل مباريات المنتخب الوطني العراقي ضمن الملحق المؤهل لمونديال 2026، والمقررة إقامتها في المكسيك، إلى الأراضي الكندية، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن نقل المباريات إلى كندا قد يصب في مصلحة المنتخب الوطني العراقي، نظراً لوجود جالية عراقية كبيرة هناك، ما يمنح "أسود الرافدين" دعماً جماهيرياً مهماً في حال اعتماد القرار رسمياً.

وأوضح المصدر أن مدرب المنتخب العراقي، غراهام أرنولد، لعب دوراً بارزاً في التحضير المبكر لأي طارئ، بعدما أصرّ على إقامة معسكر تدريبي في مدينة هيوستن الأميركية، نظراً لتشابه أجوائها المناخية مع أجواء المكسيك.

وأشار المصدر، إلى أن الجهاز الفني تمكن من استحصال تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة والمكسيك دفعة واحدة لنحو 50 لاعباً عراقياً، رغم صعوبة الإجراءات، في خطوة وُصفت بأنها استباقية تحسباً لأي أزمة سفر محتملة.

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه تقارير إلى تصاعد أعمال العنف في المكسيك، على خلفية إعلان عصابة CJNG التعبئة العامة، عقب مقتل زعيمها نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس، المعروف بـ"إل مينتشو"، في ولاية خاليسكو، وما تبع ذلك من استهداف لمقار حكومية وأمنية ومرافق عامة.

وفي سياق متصل، أكد المصدر أن الاتحاد الروسي لكرة القدم وجّه دعوة رسمية إلى المنتخب العراقي للمشاركة في بطولة ودية بمدينة سانت بطرسبرغ، من دون تحديد موعد إقامتها حتى الآن.

وقد أبدى الاتحاد العراقي لكرة القدم موافقته المبدئية على المشاركة، ما يمهد لمواجهة محتملة مع المنتخب الروسي للمرة الثانية، إلى جانب منتخبات أخرى يرتقب الإعلان عنها لاحقاً.