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تطمين خليجي بإقامة "بطولة 25" في العراق: غير ذلك زوبعات إعلامية

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-25T08:32:45+0000
تطمين خليجي بإقامة "بطولة 25" في العراق: غير ذلك زوبعات إعلامية

شفق نيوز/ انهى الوفد الخليجي المخصص للتفتيش عن المدينة الرياضية في البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الاربعاء، بعد ان اجرى آخر جولة تفتيشية شملت المستشفى الرياضي وملاعب التدريب.

ونقل شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية والمكلف بمرافقة الوفد لوكالة شفق نيوز، انطباع الوفد الخليجي خلال الزيارة قائلا، إن "الوفد ابدى رضاه التام على انجاز العراق لملاحظاته السابقة اذ يسير العمل وفق ما مخطط له من قبل الكوادر الهندسية بوزارة الشباب والرياضة ومحافظة البصرة".

واوضح ان "اللجنة وجدت ان ملعبي المدينة الرياضية والفيحاء جاهزان تقريباً، بينما ابدت تفاؤلها في انجاز ملعب الميناء خلال المدة المتبقية، اذ يتم العمل فيه ليلا نهارا ووصلت مراحل متقدمة من الانجاز"، مبينا ان "هذه الملاعب الثلاثة هي من ستضيف بطولة خليجي 25 نهاية العام الحالي".

وبشأن الفنادق التي ستضيف الوفود الخليجية خلال البطولة، اكد كامل ان "الوفد اطلع بشكل مفصل على الفنادق التي ستحتضن الوفود لاسيما فندق ميلينيوم الكبير الذي يستوعب 1200 شخص وقد كانت كلها على قدر عال من الجاهزية ونالت استحسان الوفد الذي ابدى بعض الملاحظات البسيطة على بعضها".

وتابع، أن "الوفد ثمن جهود الكوادر الهندسية بوزارة الشباب والرياضة ومتابعة سيادة الوزير درجال والتطبيعية ومحافظة البصرة للمجهود الكبير الذي قاموا به خلال الفترة المنصرمة".

وعن سؤالنا حول ماصدر في بعض الصحف الخليجية بسحب البطولة عن العراق ونقلها لدولة اخرى،  قال كامل، إن "اللجنة استغربت من تلك الاخبار واكدت بان لا وجود اي شيء من هذا القبيل وما يصدر هنا وهناك مجرد زوبعات اعلامية وانباء صادرة من صحف لاصحة لها وان قرار اقامة البطولة في العراق مستمر لاسيما بعد تطور انجاز كل متطلبات استضافة البطولة".

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