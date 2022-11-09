تطمينات للوسط الرياضي العراقي بشأن منشآت خليجي 25 في البصرة

تقصت وكالة شفق نيوز، عن موضوع ملعب الميناء الأولمبي الذي أصبح الشغل الشاغل والمشكلة الأهم في جاهزية البصرة لاحتضان خليجي 25 ليكون جاهزاً إلى جانب ملعبي جذع النخلة الدولي، والفيحاء، لاحتضان مباريات بطولة خليجي 25 مطلع العام المقبل.

والتقت الوكالة، رئيس اتحاد كرة القدم الفرعي في البصرة، بدر ناصر، الذي أكد أن "العمل يجري بشكل مكثّف في ملعب الميناء ولاسيما بعد توجيهات حكومية متمثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الشباب والرياضة احمد المبرقع ومحافظ البصرة اسعد العيداني".

وطمأن ناصر، الوسط الرياضي، بـ"تسليم المنشآت الرياضية الأخرى بما فيها ملعب الميناء يوم 20 من شهر كانون الأول المقبل"، مردفاً بالقول: "لا داعي للقلق الملعب سينجز قبل موعده وسيحتضن إلى جانب ملعبي جذع النخلة والفيحاء، بطولة كأس خليجي 25 في السادس من كانون الثاني من العام المقبل.

وبدد ناصر، توقعات المشككين بشأن "عدم اكتمال ملعب الميناء بموعده"، مردفا بالقول إن "ملعب الميناء سينجز قبل الموعد المحدد له بخمسة أيام أي سيفتتح يوم 15 من شهر كانون الأول حسب البرنامج الذي حددتها الشركة المنفذة".

وأوضح أن "وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية واتحاد كرة القدم وكل الجهات الساندة لم يقصروا بعملهم ولم يدخروا جهدا في هذا الحانب"، مبيناً أن "الجميع يعمل على قدم وساق لانجاز المشروع بالكامل ليكون جاهزا لاحتضان خليجي 25 قبل موعد انطلاقه".

وأشار ناصر، إلى وجود "تنسيق مستمر وعلى مستوى عالٍ بين الحكومة المحلية في البصرة والجهات الساندة من الوزارات الاخرى وحسب توجيهات الحكومة العراقية للاسهام في انجاز المشروع والكل متعاون بغية انجاز هذا الملف المهم بالموعد المقرر".

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد وجه خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، جميع الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون التام مع وزارة الشباب والرياضة التي ترأس اللجنة العليا المشرفة على بطولة خليجي 25 في البصرة، فيما شدد على ضرورة العمل الجاد من قبل الجميع لإنجاح البطولة بالطريقة التي تعكس الصورة المشرفة والمضيئة للعراق.