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تطمينات الكاظمي تعيد اتحاد الكرة إلى خيار المدرب الأجنبي

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-27T07:54:51+0000
تطمينات الكاظمي تعيد اتحاد الكرة إلى خيار المدرب الأجنبي

شفق نيوز / أعاد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، حساباته فيما يخص تسمية مدرب محلي بدلاً من الأجنبي، وذلك بعد تطمينات وتأكيدات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لاتحاد الكرة، بتخصيص مبلغ كافٍ للتعاقد مع مدرب أجنبي، بعد الاتفاق الذي سيحدد بين درجال والكاظمي يوم غدٍ الخميس.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز: "لقد عدنا الى الخيار (أ) وهو المدرب الأجنبي ولأربع سنوات مقبلة، بعد الحصول على تطمينات مؤكدة من رئيس الوزراء بتخصيص مبلغ خاص للتعاقد مع هذا المدرب".

وأوضح الموسوي، أن "الاتحاد اجتمع منذ أمس لغاية بعد منتصف الليل، وتريث في تسمية المدرب المحلي، بعد أن كان قد قرر الذهاب لتسمية مدرب محلي لقيادة المنتخب العراقي".

وتابع: "لولا وعد رئيس الوزراء واتفاقه مع وزير الشباب رئيس اتحاد الكرة، لعقد اجتماع يوم غد الخميس، للاتفاق على آلية صرف المبلغ الخاص للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد، لكان الاتحاد قد سمى مدربا محلياً وهو الخيار (ب)".

وختم الموسوي، بالقول إن "الاتحاد قرر أن يكون الاجتماع مفتوحاً ومستمراً هذا اليوم لحسم كافة الملفات المتعلقة التي تقع ضمن مسؤليات اتحاد الكرة".

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد عقد اجتماعاً موسعاً يوم أمس، ناقش فيها تسميات المنتخبات الوطنية الأول والأولمبي والناشئين.

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