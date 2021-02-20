تطبيعية العراق تفاتح اتحادات ثلاث قارات لاجراء لقاءات ودية

شفق نيوز/ كشفت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم السبت، عن مفاتحة فرق من اسيا وافريقيا واوروبا لاقامة مباراة ودية خلال فترة "الفيفا دي" المقبلة .

وقال رئيس الهيئة اياد بنيان لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد سيقيم للمنتخب الوطني العراقي خلال هذه الفترة معسكراً تدريبياً إما في الكويت أو الامارات.

وأضاف أن التطبيعية بدأت تفاتح منذ الآن اتحادات من اسيا وافريقيا واوربا لاقامة مياريات ودية، إضافة إلى المباراة التي سيخوضها إما مع منتخب الكويت أو الامارات خلال المعسكر التدريبي .

وأوضح أن المباريات الودية ستكون فرصة خلال تجمع اللاعبين المحترفين في هذا الوقت، مبيناً أن كاتانيتش يرغب بأن يطّلع على اللاعبين بشكل اكثر ليتوصل الى قناعة في الوقوف على تشكيلة المنتخب الوطني الذي يستعد للمنافسات المزدوجة المؤهلة لكاس العالم .