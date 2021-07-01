تطبيعية الاتحاد العراقي تحدد مواعيد اجراء انتخابات الاتحادات الفرعية

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن انطلاق انتخابات الاتحادات الفرعية التمهيدية لانتخابات الاتحاد المركزي للعبة .

وقال رئيس الهيئة اياد بنيان لوكالة شفق نيوز، إن الانتخابات ستقام تحت اشراف آسيوي بعد ان تم تحديد اربع شخصيات حضروا الى العراق للاشراف على الانتخابات، مبيناً أنه "تم تقسيم الايام على الاتحادات الفرعية".

وأوضح أن "اليوم الخميس (الاول من تموز)، ستقام انتخابات محافظتي - كربلاء وديالى، وغداً الجمعة المصادف (الثاني من تموز) - بابل والانبار، والسبت المقبل (الثالث من تموز) في النجف - صلاح الدين، والاحد( 4 تموز)، في الديوانية – نينوى".

وتابع أن يوم الاثنين (5 تموز) ستقام الانتخابات في محافظة المثنى، والثلاثاء ( 6 تموز) في دهوك، والاربعاء (7 تموز) في البصرة - اربيل، والخميس ( 8 تموز)، ميسان - كركوك، والجمعة (9 تموز) في السليمانية - ذي قار، والسبت (العاشر من تموز) في محافظة واسط .