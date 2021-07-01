سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تطبيعية الاتحاد العراقي تحدد مواعيد اجراء انتخابات الاتحادات الفرعية

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-01T06:37:51+0000
تطبيعية الاتحاد العراقي تحدد مواعيد اجراء انتخابات الاتحادات الفرعية

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن انطلاق انتخابات الاتحادات الفرعية التمهيدية لانتخابات الاتحاد المركزي للعبة .

وقال رئيس الهيئة اياد بنيان لوكالة شفق نيوز، إن الانتخابات ستقام تحت اشراف آسيوي بعد ان تم تحديد اربع شخصيات حضروا الى العراق للاشراف على الانتخابات، مبيناً أنه "تم تقسيم الايام على الاتحادات الفرعية".

وأوضح أن "اليوم الخميس (الاول من تموز)، ستقام انتخابات محافظتي -  كربلاء وديالى، وغداً الجمعة المصادف (الثاني من تموز) - بابل والانبار، والسبت المقبل (الثالث من تموز) في النجف - صلاح الدين، والاحد( 4 تموز)، في الديوانية – نينوى".

وتابع أن يوم الاثنين (5 تموز) ستقام الانتخابات في محافظة المثنى، والثلاثاء ( 6 تموز) في دهوك، والاربعاء (7 تموز) في البصرة - اربيل، والخميس  ( 8 تموز)،  ميسان - كركوك، والجمعة (9 تموز) في السليمانية - ذي قار، والسبت (العاشر من تموز) في محافظة واسط .

 

related

التطبيعية تحدد مطلع نيسان المقبل موعدا لاجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي

Date: 2021-02-18 12:36:40
التطبيعية تحدد مطلع نيسان المقبل موعدا لاجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي

اتحاد القدم العراقي يرد على أنباء اقالة كاتانيتش

Date: 2019-08-15 15:31:22
اتحاد القدم العراقي يرد على أنباء اقالة كاتانيتش

خليجي 25 في البصرة

Date: 2019-11-28 12:51:52
خليجي 25 في البصرة

الدرجة الأولى.. التطبيعية تجري قرعة الاندية المتأهلة وتحدد موعد "المباراة الفاصلة"

Date: 2021-04-24 15:44:15
الدرجة الأولى.. التطبيعية تجري قرعة الاندية المتأهلة وتحدد موعد "المباراة الفاصلة"

اتحاد الكرة العراقي يقدم التعازي برحيل مارادونا

Date: 2020-11-27 14:03:29
اتحاد الكرة العراقي يقدم التعازي برحيل مارادونا

الإتحاد الآسيوي: سبّاقون في مساندة حق العراق باستضافة المباريات الدولية

Date: 2019-08-20 15:28:50
الإتحاد الآسيوي: سبّاقون في مساندة حق العراق باستضافة المباريات الدولية

العراق يشارك في ورشة عمل التراخيص للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

Date: 2021-02-25 12:01:24
العراق يشارك في ورشة عمل التراخيص للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

وثيقة.. الكشف عن نتائج التحقيق بقضية عبد الامير و"رشوة" المنتخب

Date: 2019-12-16 16:35:09
وثيقة.. الكشف عن نتائج التحقيق بقضية عبد الامير و"رشوة" المنتخب