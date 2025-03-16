تضم صورة وعبارة.. غرفة خاصة لكل لاعب عراقي في مقر إقامة أسود الرافدين

شفق نيوز/ خصص الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، غرفة خاصة لكل لاعب في فنادق المدينة الرياضية في محافظة البصرة .

وتحتوي كل غرفة على صورة اللاعب مع عبارة "الطريق إلى كأس العالم 2026" وذلك لتحفيز كل لاعب وتعزيز معنوياته.

وبدأ المنتخب العراقي اولى تدريباته تحت اشراف المدرب خيسوس كاساس اليوم الاحد في ملاعب تدريب المدينة الرياضية بمحافظة البصرة استعدادا للقاء منتخب الكويت ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026 .

وانطلقت، صباح الأحد، الاستعدادات الأمنية واللوجستية في محافظة البصرة لتأمين مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره الكويتي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وظهر اليوم، ملعب البصرة الدولي بسعة 65 ألف متفرج، بحلته الجديدة بعد اكمال كافة اعمال الصيانة والتأهيل، قبل خمسة أيام من مباراة العراق والكويت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها فيه.

ووصل مساء أمس السبت، المجموعة الاولى من وفد المنتخب العراقي لكرة القدم إلى مدينة البصرة، وذلك تحضيراً لخوض مباراته المرتقبة أمام نظيره الكويتيّ، وقد كشفت شفق نيوز، أن اللاعبين يلتحقون بمعسكر المنتخب بشكل متقطع، سواء المحترفين أو في الأندية العراقية.