تضم "امريكياً".. السلة العراقي يعلن تشكيلته لدورة التضامن الاسلامي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم السبت، عن تشكيلة المنتخب الذي سيمثل سلة العراق في دورة العاب التضامن الاسلامية المقررة في تركيا الشهر المقبل، فيما بيّن أنها ستضم "أمريكياً" تم تجنيسه لأول مرة في تاريخ الرياضة العراقية.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة السلة خالد نجم لوكالة شفق نيوز إن "المنتخب يتألف من: محمد صلاح وعلي مؤيد وحسان علي وعبدالله كرار وجاسم ديار واحمد عبد الاله".

وأضاف نجم أن "اللاعب المجنس الأمريكي دي ماريو مايفيلد سيكون ضمن تشكيلة المنتخب العراقي"، مبينا ان "تجربة التجنيس تحدث لأول مرة في الرياضة العراقية".

وأوضح عضو الاتحاد، أن "المنتخب دخل معسكره التدريبي في قاعة الشعب المغلقة ببغداد بعد عودته في الثاني عشر من الشهر الحالي بعد مشاركته الاسيوية في سنغافورة وبدأت التدريبات باستثناء المجنس الذي سيلتحق بالمنتخب في المعسكر التدريبي الاخير المقرر في تركيا الاسبوع المقبل قبل انطلاق دورة التضامن الإسلامي التي ستنطلق في تركيا أيضا الشهر المقبل".

وأشار نجم الى ان "المنتخب العراقي حظى باهتمام مباشر ودعم مادي ومعنوي كبير من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية المتمثلة برئيسها الكابتن رعد حمودي".

ومن المقرر أن تكون نسخة 2022 من ألعاب التضامن الإسلامي النسخة الخامسة ضمن هذه الألعاب، وستقام خلال الفترة من 9 إلى 18 أب المقبل في قونية بتُركيا تحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي. إذ يُعد تنظيم هذه الألعاب المرة الأولى التي ستُنظم فيها اللجنة الأولمبية الوطنية التركية حدثا رياضيا من هذا النوع.