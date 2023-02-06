تضامن رياضي عالمي وعربي مع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

شفق نيوز/ عبّرت العديد من الأندية الأوروبية واللاعبين الأجانب والعرب عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي هزّ تركيا وسوريا، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين.

وتوفي وأصيب أكثر من 1000 شخص في تركيا وسوريا، نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وامتد حتى سوريا فيما بلغت هزاته الارتدادية العراق أيضاً.

تضامن رياضي واسع مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وأصدر ريال مدريد بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عبّر فيه عن قلقه من نتيجة الزلزال، كما نقل تعازيه ودعمه لأهالي الضحايا والجرحى.

وجاء في البيان: "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن قلقهم العميق وتضامنهم بعد الكارثة التي تعاني منها تركيا وسوريا حالياً، نتيجة الزلزال الذي ضرب البلدين في الساعات القليلة الماضية".

وأضاف: "ينقل نادينا تعازيه ومودته لأقارب القتلى، وبالمثل يتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين ننقل إليهم كل قوتنا مودتنا".

بدوره، أصدر مواطنه برشلونة بياناً مقتضباً، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، الناطق باللغة العربية.

وقال "البلوغرانا": "يتقدم نادي برشلونة بخالص تعازيه لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب أجزاء من سوريا وتركيا"، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين.

وسار مواطنهما أتلتيكو مدريد على نفس النهج، وكتب عبر تويتر: "بحزن عميق وحسرة بالغة يتقدم نادي أتلتيكو مدريد بتعازيه الحارة لأقارب ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ومناطق أخرى"، متمنياً، إدارة ولاعبين، تعافي المصابين.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الإسباني، الناطق بالعربية، عبر تويتر أيضاً: "تعازينا الحارة لعائلات وأقارب ضحايا زلزال سوريا وتركيا، والشفاء العاجل للمصابين والجرحى".

وفي إيطاليا، تضامن نادي روما مع عائلات الضحايا، حيث كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أفكار وصلوات الجميع في روما مع كل المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا".

تعليق صلاح ومحرز وبرشلونة وريال مدريد على زلزال تركيا وسوريا

أما على صعيد اللاعبين، فجاء المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في طليعة المتضامنين مع ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أنباء مروعة قادمة من سوريا وتركيا. خالص التعازي في الأرواح التي فُقدت، وأتمنى الشفاء التام لجميع المصابين".

كذلك تضامن الجزائريان رياض محرز نجم مانشستر سيتي، ونبيل بن طالب لاعب ليل الفرنسي، مع "المنكوبين" في تلك البقعتين.

ووضع محرز علم تركيا، بينما نشر بن طالب علمي سوريا وتركيا، مع يد مرفوعة إلى السماء.

بدوره كتب متوسط ميدان ريال مدريد لوكا مودريتش عبر حسابه على تويتر: "تركيا وسوريا"، وأرفقها بيدين تدعوان.

أما نجوم كرة القدم العرب السابقون فقد تضامن المصري أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق، الذي احترف في عدة أندية أوروبية، مع الضحايا.

وكتب ميدو: "رحم الله ضحايا الزلزال في سوريا وفي تركيا".

بدوره كتب نجم كرة القدم التونسية الأسبق ومدرب الترجي حالياً، ومنتخب سوريا سابقاً، نبيل معلول عبر تويتر: "اللهم الطف بإخواننا في سوريا وتركيا، اللهم ارحم موتاهم واشفِ جرحاهم".

وأضاف: "اللهم اكفنا شر الحوادث وفواجع الأقدار ومرّ القضاء وشر المصائب، اللهم كن في عون المحتاجين والمستضعفين، اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون".