تصوير فيلم إباحي داخل ملعب خلال قمة كروية في فرنسا

تقدّم نادي نيس الفرنسي لكرة القدم، بشكوى بعد تصوير فيلم إباحي للهواة، داخل ملعبه أليانز ريفييرا، خلال مباراته ضد ليل في الدوري الفرنسي لكرة القدم أواخر الشهر الفائت، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من الشرطة والنادي، الأربعاء.

وتم تقديم شكوى أخرى، لنفس الوقائع، من قبل مشغل استاد نيس وثالثة تم تقديمها من قبل مطار نيس-كوت-دازور، بسبب مقطع فيديو إباحي منفصل يعود إلى أشهر عدة من قبل امرأة شابة.

وقال المصدر "تم رفع شكوى من قبل نادي نيس بعد مقطع فيديو إباحي تم تصويره في الملعب"، من دون تحديد سبب هذه الشكوى.

وفقًا لمصدر مقرب من النادي، صُوّر هذا المقطع، في مراحيض ملعب أليانز ريفييرا في 29 ناير خلال المباراة التي فاز بها نيس 1-0.

وفقًا للمصدر نفسه، تقول الممثلة في الفيلم أن المشهد يحدث خلال مباراة لنيس.

وقال نيس ردا على استفسار من فرانس برس للتعليق على هذه الحادثة "تم تقديم دعوى بتشويه الصورة من قبل نادي نيس جراء نشر فيديو إباحي في الملعب".

أما مشغل الملعب شركة "نيس إيكو ستاديوم" فأعلن متحدث باسمها أنها "تقدمت بشكوى بسبب ربط صورة الملعب بنشاط إباحي".

وتم رفع شكوى أخرى، من قبل مسؤول في مطار نيس كوت دازور ، بسبب "الإضرار بعلامة المطار التجارية".

وتتعلق الشكوى بفيديو إباحي آخر غير مؤرخ يبدو أنه تم تصويره قبل أشهر، من نفس الشابة ولكن هذه المرة داخل المطار.

وصرح متحدث باسم المطار لوكالة فرانس برس "لقد نقلنا للتو كل العناصر إلى الشرطة القضائية".

وأضاف "لا نريد أن نغض الطرف عما حدث ولا نأمل في أن يحدث مرة أخرى".

ويُظهر مقطع الفيديو شابة تقترب من رجال عدة داخل المطار وتعرض عليهم ممارسة الجنس معها.

وينتهي الفيديو بممارسات جنسية بين شابة وشاب في مراحيض مخصصة للأطفال.

وحسب صحيفة "20 دقيقة"، تم نشر هذا الفيديو منذ أكثر من عام ولديه ما يقرب من 380 ألف مشاهدة على منصة محتوى إباحي.

وأوضحت الشرطة أنه سيتم فتح تحقيق دون تحديد المصلحة التي سيعهد إليها.