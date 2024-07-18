تصنيف FIFA: المنتخب العراقي يحافظ على مركزه الـ55 عالمياً والسادس قارياً

شفق نيوز/ حافظ المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم على مركزه الـ55 في تصنيف "فيفا" الجديد الذي صدر قبل قليل.

واحتل المنتخب العراقي المركز الـ55، يليه المنتخب السعودي في المركز الـ56.

وحسب التصنيف الجديد، جاء المنتخب العراقي في المركز السادس آسيوياً بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر.

عالمياً، جاءت الأرجنتين في المركز الأول، تلتها فرنسا في المركز الثاني، ثم إسبانيا في المركز الثالث، وإنجلترا في المركز الرابع، والبرازيل في المركز الخامس.

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