تصنيف فيفا يضع العراق في الوعاء الثاني بقرعة كأس آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، عن تصنيف المنتخبات الوطنية لشهر نيسان الحالي.

وأرتقى المنتخب الوطني العراقي مركزاً واحداً في تصنيف "فيفا"، حيث احتل المركز الـ67 برصيد 1347.84 نقطة.

وعلى مستوى قارة آسيا، جاء المنتخب العراقي في المركز السابع، بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية وقطر.

كما جاء في المركز السابع على مستوى المنتخبات العربية، بعد كل من المغرب وتونس والجزائر ومصر والسعودية وقطر.

من جانبه أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتماد تصنيف "فيفا" للمنتخبات الوطنية الصادر اليوم في تصنيف المنتخبات بقرعة كأس آسيا.

ويتواجد المنتخب العراقي في التصنيف الثاني، الذي يضم أيضاً منتخبات الإمارات وعُمان وأوزباكستان والصين و الأردن.

وفي التصنيف الأول، تواجدت منتخبات قطر واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية.

أما التصنيف الثالث، فضم منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقيرغستان ولبنان.

وفي التصنيف الرابع، تواجدت منتخبات الهند وطاجيكستان وتايلند وماليزيا وهونغ كونغ واندونيسيا.

وستقام قرعة كأس آسيا في الـ11 من أيار المقبل.