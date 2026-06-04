تصنيف "فيفا" يضع العراق في المرتبة الـ 38 مونديالياً.. و"أوبتا" تحدد حظوظه

شفق نيوز - بغداد

حلّ المنتخب العراقي في المركز الـ38 بين المنتخبات الـ48 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك استناداً إلى أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتفوق العراق في الترتيب المونديالي على عدد من المنتخبات المشاركة في البطولة، ومن بينها: كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، غانا، الرأس الأخضر، البوسنة والهرسك، قطر، جنوب أفريقيا، السعودية، والأردن.

ويعكس هذا الترتيب المكانة الحالية للمنتخب العراقي على الساحة الدولية مقارنة ببقية المنتخبات المتأهلة للمونديال، في ظل سعي "أسود الرافدين" لتقديم مستويات بارزة وتحقيق حضور مميز في المحفل العالمي.

وفي سياق متصل، وبناءً على تقديرات شبكة "أوبتا" (Opta) المتخصصة في إحصائيات كرة القدم والبطولات الكبرى، جاءت احتمالات وفرص المنتخب العراقي في الأدوار المتقدمة للمونديال على النحو الآتي:

3% فرصة الوصول إلى الدور ربع النهائي.

0.9% فرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

0.3% فرصة بلوغ المباراة النهائية.

0.1% احتمالية التتويج بلقب كأس العالم.